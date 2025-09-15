Scandicci lo scontro tragico muore a 34 anni La dinamica cosa è accaduto

Lanazione.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Via Pisana a Scandicci è stata teatro di un tragico incidente. Un 34enne è morto nello scontro fra la sua moto e un Tir. Sono i vigili urbani adesso a cercare di ricostruire la dinamica. Profondo il dolore e il cordoglio per una giovane vita spezzata. Nello scontro, il ragazzo è finito sull’asfalto mentre la moto è stata trascinata dal pesante mezzo per diversi metri. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente. E le telefonate ai mezzi di soccorso sono scattate subito, con l’arrivo dei mezzi del 118, sia l’ambulanza che l’automedica. La situazione è apparsa ai medici subito gravissima e per il motociclista ogni tentativo di rianimazione è stato vano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

