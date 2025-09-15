Scabbia nella casa di riposo 18 casi in trattamento Le famiglie | Profilassi per tutti gli ospiti

Diversi casi di scabbia all'interno della casa di riposo Drudi di Meldola. L'allerta alle famiglie è scattata nel weekend, quando è stata aggiornata un'informazione diffusa una decina di giorni prima che avvisava della circolazione tra gli ospiti di una “dermatite da acaro”, una dicitura generica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

