Scabbia nella casa di riposo 18 casi in trattamento Le famiglie | Profilassi per tutti gli ospiti
Diversi casi di scabbia all'interno della casa di riposo Drudi di Meldola. L'allerta alle famiglie è scattata nel weekend, quando è stata aggiornata un'informazione diffusa una decina di giorni prima che avvisava della circolazione tra gli ospiti di una “dermatite da acaro”, una dicitura generica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: scabbia - casa
Osa community. . Martino Scabbia Guerrini: "In Italia outdoor significa le Alpi, in Cina andare al parco con gli amici" Il CEO di VF Corporation svela l'adattamento locale: stessa immagine, contenuti diversi per ogni mercato - estetico in Italia, funzionale in Ge - facebook.com Vai su Facebook
Scabbia tra gli ospiti della casa di riposo di Muggia, in sette potrebbero aver contratto la malattia della pelle: visite temporaneamente sospese - Alla casa di riposo di Muggia sono stati rilevati alcuni casi sospetti di scabbia tra gli ospiti della struttura. Da ilgazzettino.it
Casi sospetti di scabbia nella casa di riposo di Muggia - Alla casa di riposo di Muggia sono stati rilevati alcuni casi sospetti di scabbia tra gli ospiti della struttura. Riporta ansa.it