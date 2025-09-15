Sbranato dagli animali sul Vesuvio si indaga per omicidio colposo
La Procura di Nola indaga per omicidio colposo per la morte del 78enne cercatore di funghi a Ottaviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sbranato - animali
Bimbo di 7 anni sbranato e ucciso di cani del vicino in USA: le autorità hanno disposto la soppressione degli animali
Bimbo di 7 anni sbranato e ucciso dai cani del vicino negli USA: le autorità hanno disposto la soppressione degli animali
Ottaviano, morto 78enne sul Vesuvio: sbranato da animali selvatici mentre era in cerca di funghi
#cronaca Dramma a Ottaviano, 78enne muore sbranato da animali selvatici >>> https://shorturl.at/weWo0 - facebook.com Vai su Facebook
Cerca funghi sul Vesuvio, viene sbranato da animali selvatici: morto 78enne - X Vai su X
Sbranato dagli animali sul Vesuvio, si indaga per omicidio colposo - La Procura di Nola indaga per omicidio colposo per la morte di Angelo Cutolo, il 78enne ritrovato esanime nei boschi nel Parco Nazionale del Vesuvio, dove si era avventurato ... Secondo fanpage.it
Sbranato dagli animali mentre cerca funghi sul Vesuvio, l’ipotesi: assalito da cani randagi - Il 78enne morto nel Parco del Vesuvio mentre cercava funghi potrebbe essere stato assalito da cani randagi: l'ipotesi degli investigatori ... Da fanpage.it