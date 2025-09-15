Saverio Raimondo e il buon gusto di non prendersi troppo sul serio nonostante i trofei

Ilfoglio.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saverio Raimondo tiene tutti i suoi nuovi trofei nel bagno di casa. “Ormai ho esaurito lo spazio, ma sono sempre graditi. Specialmente se immeritati”, dice al Foglio il comico, che. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

