Sarno al Comune arriva la Commissione d’indagine
Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Sarno su delega del Ministro dell’Interno. La Commissione, insediata oggi, è composta dalla viceprefetta in quiescenza Gabriella D’Orso, dal dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: sarno - comune
Il Comune di Sarno rischia il default e chiede aiuto allo Stato: dovrà risarcire le vittime dell’alluvione
Sarno, grande successo per l’evento ‘Sport Valore Comune’
“Sport Valore Comune”, un successo la cerimonia di premiazione a Sarno
Ha avuto inizio questa mattina, presso l’ex mattatoio comunale in località Acquarossa, il corso di formazione gratuito per operatori volontari della Protezione Civile, promosso dall’associazione di volontariato “I Sarrasti” con il patrocinio del Comune di Sarno. Q - facebook.com Vai su Facebook
Al Comune di Pomigliano d'Arco arriva la Commissione d'accesso - Arriva la Commissione d'accesso al Comune di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, per la verifica degli atti amministrativi. rainews.it scrive
A Pomigliano d’Arco arriva la Commissione di indagine: “Verificare infiltrazioni dei clan” - Si è insediata oggi, mercoledì 11 dicembre, la Commissione di indagine a Pomigliano d'Arco: la decisione è arrivata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, come si legge in una nota. Scrive fanpage.it