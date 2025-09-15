Sardegna la prima edizione del premio Ichnos di giornalismo

Cagliari, 15 set. (askanews) - Un premio giornalistico che parte dalla Sardegna per guardare al mondo, ispirandosi all'esperienza del Premio Ischia. Saranno consegnati in una due giorni ospitata dal Forte Village di Santa Margherita di Pula, i riconoscimenti della prima edizione dell'Ichnos International Sardegna Awards, scelti dalla giuria presieduta dal direttore de La Nuova Sardegna, Luciano Tancredi. "Ci interessava portare qui giornalisti italiani - ha detto Tancredi ad askanews - ma soprattutto internazionali. Infatti in questa edizione uno dei premi è stato dato all'intero direttivo dell'associazione Stampa estera in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sardegna, la prima edizione del premio Ichnos di giornalismo

