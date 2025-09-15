Sarah Toscano stupisce i suoi fan e annuncia l’album MET GALA

Milano, 15 set. (askanews) – È la stella nascente del panorama pop italiano. Dopo aver pubblicato lo scorso venerdì “Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’)”, il nuovo singolo feat. Mida, e aver conquistato le radio e il pubblico durante l’estate con le hit “Perfect” insieme a Carl Brave e “Taki”, Sarah Toscano non smette di stupire i suoi fan e annuncia “MET GALA”, il suo primo album che sarà disponibile in fisico e in digitale a partire dal 3 ottobre 2025. Sui social, l’artista aveva già preannunciato l’uscita di questo progetto discografico attraverso un trailer speciale pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

