Sara Errani e Jasmine Paolini volano alle WTA Finals 2025! Tre coppie già qualificate per Riad

Per il secondo anno consecutivo, Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano tra le migliori coppie del circuito e accedono alle WTA Finals di doppio. La WTA ha annunciato infatti i primi tre binomi aritmeticamente qualificati per Riad in base alla Race di specialità, che prende in considerazione i punti totalizzati da ogni formazione nell’anno solare 2025. Errani e Paolini, campionesse olimpiche in carica, si sono rese protagoniste sin qui di un’ottima stagione in cui spicca ovviamente il trionfo al Roland Garros oltre ai due titoli 1000 conquistati sulla terra del Foro Italico a Roma e sul cemento di Doha. 🔗 Leggi su Oasport.it

