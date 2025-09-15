Sara Campanella prima dell'omicidio Argentino parlava con la madre | i messaggi che hanno portato alla denuncia
I legali della famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate il 31 marzo a Messina, hanno presentato denuncia con l'accusa di favoreggiamento verso la madre di Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio e che dopo cinque mesi dal delitto si è tolto la vita in carcere. Nell'esposto sono stati riportati i messaggi tra il ragazzo e sua madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sara - campanella
“Ti ucciderò”: il diario dell’assassino di Sara Campanella. La vittima registrò il delitto
Femminicidio di Sara Campanella, giudizio immediato per l'assassino Stefano Argentino
Femminicidio di Sara Campanella, disposto il giudizio immediato per Stefano Argentino
Femminicidio di Sara Campanella, le parole della madre: “Sara è diventata luce che non può essere spenta” Un dolore che non trova consolazione, ma che si trasforma in testimonianza e messaggio d’amore. La madre di Sara Campanella, la giovane student - facebook.com Vai su Facebook
Sara Campanella, l'amore eterno di una madre in una lettera: "Quel no coraggioso è la sua eterna eredità" https://ift.tt/WaBXtkG - X Vai su X
Sara Campanella, prima dell’omicidio Argentino parlava con la madre: i messaggi che hanno portato alla denuncia - I legali della famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate il 31 marzo a Messina, hanno presentato denuncia con l'accusa di favoreggiamento ... Scrive fanpage.it
Sara Campanella, genitori denunciano mamma Argentino/ Bruzzone: “Sia prima che dopo l’omicidio…” - Il caso di Sara Campanella a La Vita in Diretta, con i genitori della ragazza che hanno denunciato la mamma di Stefano Argentino ... Secondo ilsussidiario.net