Sara Campanella prima dell'omicidio Argentino parlava con la madre | i messaggi che hanno portato alla denuncia

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I legali della famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate il 31 marzo a Messina, hanno presentato denuncia con l'accusa di favoreggiamento verso la madre di Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio e che dopo cinque mesi dal delitto si è tolto la vita in carcere. Nell'esposto sono stati riportati i messaggi tra il ragazzo e sua madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

