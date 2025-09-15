La donna era salita per un breve giro con un amico: lo schianto contro il guardrail. Una serata tra amici trasformata in tragedia. È morta così Chiara Zugnoni, 36 anni, di Pavia, madre di due bambini piccoli, vittima di un drammatico incidente in moto avvenuto sabato sera a Sannazzaro de’ Burgondi, nel Pavese. La donna si trovava a casa di amici a Zinasco, con i figli e una coppia conosciuta proprio grazie alla scuola frequentata dai piccoli. Poco prima della cena, l’amico di famiglia, Islam Kezi, 26 anni, ha voluto mostrarle la sua nuova Kawasaki 650: un breve giro come passeggera, lungo pochi chilometri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sannazzaro, tragedia in moto: muore a 36 anni Chiara Zugnoni, madre di due figli