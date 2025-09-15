Sanità disturbi neurologici funzionali | specialisti Sin chiedono un cambio paradigma

Webmagazine24.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La mancanza di percorsi formalizzati e riconosciuti rende oggi la diagnosi e la cura dei disturbi neurologici funzionali (Dnf) – che includono i disturbi motori funzionali (Fmd) e le crisi psicogene non epilettiche (Pnes) – un'odissea per molti pazienti. Nell'ampio spettro dei Dnf rientrano crisi non epilettiche, disturbi sensitivi, visivi e del dolore, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanit - disturbi

sanit224 disturbi neurologici funzionaliSanità, disturbi neurologici funzionali: specialisti Sin chiedono un cambio paradigma - 'Ritardi diagnostici, costi evitabili e pazienti invisibili, serve una rete di cura dedicata e riconosciuta' La mancanza di percorsi formalizzati e riconosciuti rende oggi la diagnosi e la cura dei di ... Si legge su adnkronos.com

Dall’Oms una nuovo manuale a supporto della diagnosi di disturbi mentali, comportamentali e dello sviluppo neurologico - 11 ed è stato sviluppato utilizzando le più recenti evidenze scientifiche disponibili e le migliori pratiche cliniche. quotidianosanita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Disturbi Neurologici Funzionali