Niente esordio nella massima competizione europea, l’annuncio lo ha dato lo stesso giocatore La Champions League è pronta ad iniziare. O meglio, la League Phase della Champions League è pronta a cominciare. La massima competizione europea, dopo aver concluso i turni preliminari, è pronta a vedere l’esordio delle big. Real Madrid-Olympique Marsiglia, niente esordio in Champions League per Aguerd (LaPresse) – Calciomercato.it Tra queste ci sono le squadre dei principali campionati europei: Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania. E tra le tante sfide di alto livello proposte c’è sicuramente quella tra Real Madrid e Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Salta la prima di Champions, è UFFICIALE: la causa è il protocollo