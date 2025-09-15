Sala sul piano nazionale casa | Costerebbe 100 miliardi va fatto coi privati

Milanotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano nazionale per la casa costerebbe un centinaio di miliardi. “È uno dei temi più urgenti di cui la politica deve occuparsi, il tema su cui le città stanno chiedendo aiuto e sono in maggiore imbarazzo perché non possono fare molto con le loro risorse”: lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sala - piano

Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

Milano, il piano regolatore ?ombra? per aumentare le cubature. I pm: «C?era sintonia con Sala». Il sindaco: «Lettura sbagliata»

Milano, indagato anche il sindaco Sala: "Appoggiò un piano di affari occulto"

sala piano nazionale casaMilano, Sala: "Per piano nazionale casa servono 100 miliardi" - “C’è chi come me è sempre a favore di una collaborazione tra pubblico e privato, regolamenta al meglio che si svolge nella maniera più corretta, c'è chi ... Da msn.com

sala piano nazionale casaEmergenza casa, verso un piano Ue. Tinagli: subito più risorse - E' il titolo del convegno promosso dall'eurodeputata pd Irene Tinagli. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sala Piano Nazionale Casa