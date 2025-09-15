Sala sul piano nazionale casa | Costerebbe 100 miliardi va fatto coi privati
Un piano nazionale per la casa costerebbe un centinaio di miliardi. “È uno dei temi più urgenti di cui la politica deve occuparsi, il tema su cui le città stanno chiedendo aiuto e sono in maggiore imbarazzo perché non possono fare molto con le loro risorse”: lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data
Milano, il piano regolatore ?ombra? per aumentare le cubature. I pm: «C?era sintonia con Sala». Il sindaco: «Lettura sbagliata»
Milano, indagato anche il sindaco Sala: "Appoggiò un piano di affari occulto"
Organizzata dal Gruppo Culturale Pistoia Bonsai presso la sala al primo piano, del circolo Arci Milleluci a Casalguidi di Caterina Benini - facebook.com Vai su Facebook
Milano, Sala: "Per piano nazionale casa servono 100 miliardi" - “C’è chi come me è sempre a favore di una collaborazione tra pubblico e privato, regolamenta al meglio che si svolge nella maniera più corretta, c'è chi ... Da msn.com
Emergenza casa, verso un piano Ue. Tinagli: subito più risorse - E' il titolo del convegno promosso dall'eurodeputata pd Irene Tinagli. Scrive msn.com