Ryan Murphy | 10 cose che non sai sul creatore di serie di successo

Ryan Murphy è uno dei creatori televisivi più influenti degli ultimi vent’anni. Regista, sceneggiatore e produttore, ha firmato alcune delle serie tv più iconiche degli ultimi decenni, diventando un vero marchio di fabbrica della TV americana. Con il suo stile unico, che mescola generi, estetica e tematiche sociali, ha ridefinito il concetto di serie “antologica”, aprendo la strada a format come American Horror Story, Feud e American Crime Story. Oltre alle serie tv, Ryan Murphy ha curato anche diversi film per cinema e streaming e ha stretto uno dei contratti più importanti di sempre con Netflix, producendo contenuti originali che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it