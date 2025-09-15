Russia in guerra con la Nato? Bonelli specula | La colpa è di Meloni

La Russia "dichiara guerra" alla Nato ma in Italia il problema per Angelo Bonelli si chiama, ora e sempre, Giorgia Meloni. "È responsabilità della destra italiana ed europea che non vuole una difesa comune europea ", tuona il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra dando una lettura tutta sua alle inquietanti e minacciose parole del Cremlino, secondo cui "l'Alleanza atlantica è in guerra con Mosca". "L'Europa spende più del 58% in armi rispetto alla Russia, quindi Crosetto oggi ha sancito il fallimento delle politiche del governo Meloni. Mentre la Spagna annulla un accordo da 700 milioni di euro con Israele, l'Italia procede nella direzione opposta - attacca Bonelli, che ancora una volta sposa la (fallimentare) linea di Madrid -: il programma approvato ieri, con un costo complessivo di 1,6 miliardi di euro, prevede anche la conversione di due jet Gulfstream G550 in velivoli militari di spionaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Russia in guerra con la Nato? Bonelli specula: "La colpa è di Meloni"

In questa notizia si parla di: russia - guerra

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'

Margelletti: ”La Russia non si fermerà, Putin vuole restaurare l’impero zarista. La guerra larga si avvicina”

Tg1. . La Nato è di fatto già in guerra contro la #Russia. Sono dure le parole pronunciate oggi dal portavoce del Cremlino Dimitry #Peskòv, mentre il Ministro della Difesa #Crosetto lancia un avvertimento: l’Italia non è pronta a fronteggiare un attacco della Rus - facebook.com Vai su Facebook

La Russia e i costi della guerra: sempre più gravoso il sostegno all’apparato militare https://24plus.ilsole24ore.com/art/l-economia-russa-si-indebolisce-sempre-piu-gravoso-sostegno-all-apparato-militare-AHSXT9dC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSol - X Vai su X

Russia in guerra con la Nato? Bonelli specula: La colpa è di Meloni | .it; Il Cremlino alza il tiro: La Nato è in guerra contro la Russia | .it; Mosca, Iskander al confine polacco: possono colpire le capitali europee | .it.

Ucraina, il Cremlino: «La Nato è in guerra con la Russia». Trump: Putin e Zelensky si odiano - L'ambasciata russa a Bucarest ha definito «una provocazione» da parte dell'Ucraina l'intrusione di un drone in Romania, dopo la convocazione, ieri, ... Si legge su ilmattino.it

Russia, dal Cremlino non hanno dubbi: "Nato in guerra contro di noi. Non servono altre prove" - Al momento lo scontro in corso tra Russia e Paesi della Nato è limitato sostanzialmente solo alle parole. Secondo iltempo.it