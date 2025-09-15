Runner investita da un’auto è gravissima

Argelato, 15 settembre 2025 – Investita una runner da una automobile ad Argelato: ancora sangue sulle strade della provincia bolognese. Il bilancio drammatico dell’incidente avvenuto verso l’ora di pranzo di oggi è quello di una signora finita all’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravi e in prognosi riservata. L’investimento si è verificato oggi in tarda mattinata intorno alle 13 in via Ponte Riolo, una stretta stradina di campagna che collega il capoluogo di Argelato a Stiatico, frazione di San Giorgio di Piano. Secondo quando si è potuto apprendere l’investita è una signora di 63 anni di Stiatico; mentre l’automobilista che ha investito la runner è una signora di 75 anni di Argelato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

