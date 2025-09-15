Rugby | Quesada annuncia le avversarie dell’Italia nella futura Nations Cup nel 2026
World Rugby continua a cambiare, alla ricerca di una formula che renda sempre più interessante e affascinante il calendario internazionale della palla ovale e l’ultima novità è la nascita della Nations Cup a partire dal 2026. Un torneo che vedrà le europee del Sei Nazioni sfidarsi tra l’estate e l’autunno con le quattro squadre della The Rugby Championship, cui si aggiungono Giappone e Fiji. Ma chi affronterà e quando l’Italia? Il calendario della nuova Nations Cup non è stato ancora ufficializzato, ma ad anticipare il programma è stato Gonzalo Quesada, che durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport ha elencato a Moreno Molla i prossimi impegni degli azzurri per la stagione che sta iniziando. 🔗 Leggi su Oasport.it
