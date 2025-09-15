Rugby | gli USA battono a sorpresa le Samoa e conquistano un posto ai Mondiali 2027
Gli Stati Uniti hanno conquistato una vittoria fondamentale battendo Samoa 29-13 nello spareggio per il quinto posto della Pacific Nations Cup, disputato a Denver, e si sono così assicurati un posto nella Rugby World Cup 2027. È stata una gara dura e spezzettata, giocata sotto il sole del Colorado, in cui i padroni di casa hanno saputo resistere ai momenti più difficili prima di colpire con precisione negli ultimi dieci minuti, segnando tre mete decisive. Il primo tempo è stato dominato territorialmente da Samoa, più aggressiva nelle fasi statiche e nelle collisioni, ma incapace di concretizzare la superiorità. 🔗 Leggi su Oasport.it
