Rubio in Israele celebra i 5 anni Accordi di Abramo e poi vola a Doha

Quotidiano.net | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 15 set. (askanews) - Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il presidente israeliano, Isaac Herzog, hanno celebrato il quinto anniversario della firma degli Accordi di Abramo, che nel 2020 hanno visto Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Sudan stabilire legami formali con Israele, accordi firmati alla Casa Bianca, definiti un "momento storico molto importante nella storia del Medio Oriente" da Herzog, e che le parti avrebbero interesse ad estendere: "Ci sono altri paesi che hanno espresso interesse a farne parte e una delle grandi promesse di quest'epoca è la possibilità, durante il secondo mandato del presidente Trump, di costruire sulle fondamenta degli Accordi di Abramo ed estenderlo ad altri paesi che desiderano unirsi a qualcosa di simile, e quindi anche questo fa parte del nostro obiettivo", ha detto Rubio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

rubio in israele celebra i 5 anni accordi di abramo e poi vola a doha

© Quotidiano.net - Rubio in Israele celebra i 5 anni Accordi di Abramo e poi vola a Doha

In questa notizia si parla di: rubio - israele

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

Telefonata Rubio-Tajani per una pace duratura Israele-Iran

Rubio: “Sanzioni contro Francesca Albanese, vergognosa campagna contro Usa e Israele”

rubio israele celebra 5Marco Rubio in Israele, al muro del pianto con Netanyahu - Axios: 'Bibi vuole sapere se Trump sosterrebbe l'annessione della Cisgiordania' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

rubio israele celebra 5Rubio,sostegno incrollabile a Israele per obiettivi a Gaza - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, parlando a Gerusalemme, ha promesso che Washington fornirà "un sostegno incrollabile" a Israele per raggiungere i suoi obiettivi a Gaza. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rubio Israele Celebra 5