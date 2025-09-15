Rubio in Israele celebra i 5 anni Accordi di Abramo e poi vola a Doha
Roma, 15 set. (askanews) - Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il presidente israeliano, Isaac Herzog, hanno celebrato il quinto anniversario della firma degli Accordi di Abramo, che nel 2020 hanno visto Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Sudan stabilire legami formali con Israele, accordi firmati alla Casa Bianca, definiti un "momento storico molto importante nella storia del Medio Oriente" da Herzog, e che le parti avrebbero interesse ad estendere: "Ci sono altri paesi che hanno espresso interesse a farne parte e una delle grandi promesse di quest'epoca è la possibilità, durante il secondo mandato del presidente Trump, di costruire sulle fondamenta degli Accordi di Abramo ed estenderlo ad altri paesi che desiderano unirsi a qualcosa di simile, e quindi anche questo fa parte del nostro obiettivo", ha detto Rubio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
