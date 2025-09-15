Rubava le offerte in chiesa | arrestato un 70enne novarese

Rubava le offerte in chiesa: arrestato un uomo. I carabinieri della compagnia di Biella hanno arrestato un 70enne residente in provincia di Novara che rubava le offerte in chiesa a Occhieppo Superiore. L'uomo è stato fermato a bordo della sua auto e con sè aveva il bottino: qualche centinaia di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Money.it. . Furti in chiesa a Gioia Tauro Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre rubava offerte e oggetti sacri nelle chiese della piana di Gioia Tauro. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e collegarlo a diversi episodi, compreso il - facebook.com Vai su Facebook

