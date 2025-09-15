Ruba foto dai social a 25 ragazze e le pubblica sui siti porno | indagato 23enne di Milano tra le vittime una 17enne

La Procura di Milano ha indagato un 23enne per accesso abusivo di sistemi informatici, diffamazione aggravata dall'uso del mezzo informatico e violazione della privacy. Il giovane avrebbe rubato foto dai profili social di 25 ragazze e le avrebbe pubblicate su siti porno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ruba foto dai social di giovani donne e le pubblica su siti porno, indagato 22enne: «Almeno 25 vittime, così hanno trovato i loro scatti» - Foto di giovani donne mentre erano in vacanza al mare, o magari a rilassarsi con gli amici, prese dai social - Si legge su msn.com

