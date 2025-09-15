Ruba dai profili privati dei social le foto di 25 amiche poi le pubblica su un sito porno | indagato 23enne milanese
Un montaggio video creato ad arte, alternando gli scatti di vita quotidiana di 25 conoscenti più o meno coetanee, e poi pubblicato su un sito pornografico con tanto di nomi e cognomi delle giovani, ignare di tutto. Un 23enne, residente nel Milanese, è indagato dalla procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione aggravata dal mezzo informatico e violazione della privacy. In due video, che il giovane avrebbe caricato sul sito, è visibile un uomo che pratica atti di autoerotismo mentre guarda su un cellulare alcune foto delle ragazze. L’avviso degli amici e la perquisizione a casa del giovane. 🔗 Leggi su Open.online
