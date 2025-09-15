Rottura della condotta nel cantiere stradale provoca una fuga di gas e un incendio in via Da Vinci VIDEO

Momenti di paura in via Leonardo Da Vinci nella giornata del 15 settembre a causa di una fuga di gas e di un conseguente incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la perdita provocata dalla rottura accidentale di una tubazione di adduzione durante le operazioni di scavo per la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: rottura - condotta

Maxi rottura di una condotta del consorzio bonifica centro a Loreto Aprutino crea un cratere d'acqua [VIDEO]

Niente acqua nella zona di via Vestina a Montesilvano per la rottura di una condotta

Rottura condotta idrica a Villamaina, 21 Comuni irpini senza acqua

La rottura di una condotta ha coinvolto San Paolo, Pozzo Strada e Parella - facebook.com Vai su Facebook

Manca ancora l'acqua: nuova rottura sulla condotta di Roccastrada. Tecnici al lavoro h24 - Il Giunco - X Vai su X

Rottura della condotta nel cantiere stradale provoca una fuga di gas e un incendio in via Da Vinci [VIDEO]; Convocata riunione urgente dopo lo scoppio della condotta idrica e l'area a rischio crollo, Micciché: Voglio subito i lavori; Notte di paura a Monte Mario: dopo la fuga di gas case evacuate e cittadini per strada per ore.

Rottura di una condotta idrica presso strada Valle Fiorana - A causa dell'improvvisa rottura di una condotta idrica presso la strada che conduce a Valle Fiorana, all'altezza del civico 79, che serve il quartiere di Monticelli ed anche l'ospedale Picenoè stata ... Segnala ansa.it

Monza, Viale Campania ancora sotto cantiere: lavori in corso sulla maxi condotta degli anni ’30 - In Viale Campania i lavori sono ancora in pieno corso e i residenti continuano a convivere con il cantiere aperto. Secondo mbnews.it