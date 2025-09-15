Roma Primavera UFFICIALE il rinnovo di Di Nunzio | contratto fino al 2027
Far crescere il settore giovanile resta uno dei punti cardine per la Roma, con particolare attenzione alla formazione Primavera, dalla quale la Prima Squadra spera di attingere profili interessanti. Uno di questi è sicuramente Alessandro Di Nunzio, per il quale il club giallorosso ha annunciato il rinnovo del contratto, prolungandolo così fino al 2027, con opzione anche per l’anno successivo. Il comunicato della Roma. Questo il comunicato con cui la Roma ne ha dato l’annuncio: “L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Alessandro Di Nunzio fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - primavera
