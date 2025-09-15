Rocio Munoz Morales dopo l’intervista di Bova a Verissimo | Momento difficile Lui conosce la verità

Dopo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo, la prima in tv dopo che la sua vita privata è stata al centro della cronaca per tutta l’estate, arriva la risposta – seppur velata – della sua ex compagna, Rocio Munoz Morales. L’attrice e conduttrice spagnola, che nonostante i problemi personali non ha di certo messo da parte i suoi impegni di lavoro, ha commentato la situazione durante la conferenza stampa di presentazione di Freeze, il nuovo comedy show che la vedrà protagonista accanto a Nicola Savino, in onda su Rai 2 a partire dal 16 settembre. Raoul Bova a Verissimo, la reazione di Rocio. “Sto attraversando un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo”, ha affermato Rocio Munoz Morales durante la conferenza stampa del nuovo programma televisivo che la vede protagonista. 🔗 Leggi su Dilei.it

