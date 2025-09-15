Rocío Muñoz Morales dopo le parole di Raoul Bova arriva la sua risposta
Rocío Muñoz Morales: eleganza, talento e autenticità tra Spagna e Italia. Ci sono artiste che non hanno bisogno di forzare i riflettori: la loro presenza basta a illuminare la scena. Rocío Muñoz Morales appartiene a questa categoria. Il grande pubblico la conosce con Immaturi – Il viaggio, film che segna il suo debutto nel cinema italiano e che apre la strada a nuove opportunità. Da lì in avanti, le sue apparizioni in fiction e spettacoli televisivi hanno consolidato la sua immagine di artista poliedrica, capace di passare con naturalezza dal palcoscenico alla macchina da presa. Leggi anche Grande Fratello, tre ex gieffine “scartate” come opinioniste L’Italia non è stata solo la tappa professionale più importante, ma anche il luogo dove Rocío ha costruito una parte fondamentale della sua vita. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: morales - dopo
Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: separazione confermata e azioni legali in corso dopo l'audio diffuso da Fabrizio Corona
Rocio Munoz Morales alla Mostra del Cinema di Venezia dopo la rottura con Raoul Bova: «Sto bene, non si vede?»
Raoul Bova, è di nuovo aria di crisi: dopo l'ex moglie Chiara Giordano, si separa da Rocío Muñoz Morales
Campionati Mondiali Tokyo 2025 Dopo due titoli olimpici arriva il primo titolo mondiale per Valarie Allman nel lancio del disco. Argento per l'olandese Jorinde Van Klinken e bronzo per la cubana Silinda Morales. Tara Davis Woodhall vince il s - facebook.com Vai su Facebook
Dopo lo scandalo legato a Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales torna sotto i riflettori con un abito total white firmato Dolce&Gabbana - X Vai su X