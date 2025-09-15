Una presenza attesa in tv. Il giorno dopo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo, anche Rocio Muñoz Morales ha rotto il silenzio. L’attrice spagnola è stata ospite di La vita in diretta del 15 settembre per presentare Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo programma che condurrà su Rai 2 accanto a Nicola Savino. Prima ancora di entrare in studio, Rocio aveva fatto sapere al conduttore Alberto Matano di non voler affrontare pubblicamente il tema della separazione dal compagno. Tuttavia, stuzzicata dal conduttore, ha scelto di condividere alcuni pensieri personali. Le parole di Rocio. A rompere il ghiaccio l’ironia di Savino – che le ha detto scherzosamente «Ti devo frizzare» – Rocio è apparsa serena ma determinata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rocio Muñoz Morales a La vita in diretta dopo le dichiarazioni di Bova: ‘La mia priorità sono Alma e Luna’