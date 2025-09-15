Rocio Muñoz Morales a La vita in diretta dopo le dichiarazioni di Bova | ‘La mia priorità sono Alma e Luna’
Una presenza attesa in tv. Il giorno dopo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo, anche Rocio Muñoz Morales ha rotto il silenzio. L’attrice spagnola è stata ospite di La vita in diretta del 15 settembre per presentare Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo programma che condurrà su Rai 2 accanto a Nicola Savino. Prima ancora di entrare in studio, Rocio aveva fatto sapere al conduttore Alberto Matano di non voler affrontare pubblicamente il tema della separazione dal compagno. Tuttavia, stuzzicata dal conduttore, ha scelto di condividere alcuni pensieri personali. Le parole di Rocio. A rompere il ghiaccio l’ironia di Savino – che le ha detto scherzosamente «Ti devo frizzare» – Rocio è apparsa serena ma determinata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: rocio - morales
Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero
Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi: tutta la verità sulla separazione in casa
Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: separazione confermata e azioni legali in corso dopo l'audio diffuso da Fabrizio Corona
SuperGuidaTV. . Rocio Muñoz Morales - presente oggi alla conferenza stampa del nuovo programma di Rai 2 “Freeze” (in onda dal 16 settembre in prima serata) non replica alle parole del suo ex Raoul Bova #rociomunozmorales #RaoulBova #gossip #fblife - facebook.com Vai su Facebook
Rocío Muñoz Morales risponde all’intervista di Raoul Bova: «Ho preso una scelta molto ponderata che è il silenzio, perché voglio tutelare le mie figlie. Voglio continuare su questa strada. Nella mia vita c’è sicuramente un momento difficile, non lo nego, ma» c - X Vai su X
La vita in diretta, Rocio Munoz Morales replica a Raoul Bova: “Ritrova in un vortice” - E’ in onda un nuovo appuntamento de La vita in diretta, il programma d’informazione condotto da Alberto Matano ogni giorno a partire dalle ore ... Riporta msn.com
Raoul Bova spera che Rocío Muñoz Morales resti nella sua vita anche dopo lo scandalo - Dopo mesi di silenzio Raoul Bova ha deciso di esporsi al pubblico per dire chiaramente qual è la sua posizione. Scrive rds.it