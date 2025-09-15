Rivalutazione pensione 2026 di quanto aumentano gli assegni a gennaio?

Di quando saranno rivalutate le pensioni a partire da gennaio 2026? Vediamo le prime ipotesi in attesa dei dati ufficiali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: rivalutazione - pensione

Oggi @sole24ore ha chiesto alle forze politiche italiane cosa pensano dell’idea tedesca di versare - dalle casse pubbliche - 10 euro al mese per ogni bambino appena nato (fino ai 18 anni) per iniziare a costruire una pensione integrativa fin dalla nascita. Il @ - X Vai su X

Pensioni, in arrivo gli aumenti con la rivalutazione: ecco quanto si potrebbe guadagnare nel 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2026: Aumenti, ipotesi per la manovra di bilancio e le nuove pensioni; Rivalutazione pensioni 2026, le novità sugli aumenti in arrivo: cosa cambia e chi ci guadagnerà; Rivalutazione delle pensioni, il costo per il 2026 è di 5 miliardi. Caccia alle risorse.

Rivalutazione pensioni 2026, le novità sugli aumenti in arrivo: cosa cambia e chi ci guadagnerà - L’incremento, stimato all’1,7%, porterà aumenti più consistenti sugli assegni bassi e progressivamente ridotti su quelli più alti; ... Secondo fanpage.it

Pensioni aumentate da gennaio 2026: scopri perché arrivano 300 euro in più in media - aumento delle pensioni nel 2026: cifre e previsioniLe pensioni nel 2026 registreranno un incremento medio di circa 300 euro all’anno, grazie a un adeg ... Segnala assodigitale.it