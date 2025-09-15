Riprende il processo Morandi e l’ex ad di Autostrade Castellucci chiede di parlare

Ilsecoloxix.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il manager, uno dei principali imputati per la strage del 14 agosto 2018, ha annunciato che renderà ancora spontanee dichiarazioni. Il Comitato parenti delle vittime: “Ci aspettiamo richieste di pene importanti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

riprende processo morandi l8217exProcesso Morandi, il focus su Castellucci prima delle richieste pene - L’imputato principale sarà l’ultimo trattato nella requisitoria dei pm che lo utilizzeranno per riepilogare l’indagine. Secondo primocanale.it

