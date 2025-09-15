Rick & Morty sta per finire arriva la conferma ma non come pensate

Rick and Morty, il duo più folle e geniale del multiverso, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura a fumetti con Oni Press. Dopo oltre un decennio di pubblicazioni e più di 100 numeri, la casa editrice ha annunciato l’arrivo di Rick and Morty: The End, una miniserie in sei parti che promette di sconvolgere i fan. L’annuncio, inizialmente anticipato da un teaser criptico, ha generato un’ondata di preoccupazione tra gli appassionati, che temevano la definitiva conclusione delle storie a fumetti di Rick and Morty. Oni Press ha poi chiarito che The End, scritto da Daniel Kibblesmith (Loki) e disegnato da Jarrett Williams (Speed Force), sarà un’esplosiva saga finale, a partire da dicembre 2025. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Rick & Morty sta per finire, arriva la conferma (ma non come pensate)

In questa notizia si parla di: rick - morty

Rick e Morty: James Gunn e Zack Snyder fanno un cameo e discutono di Superman!

Ritorna un classico villain di rick e morty che hai probabilmente perso

Rick e morty stagione 8: la brillante parodia sci-fi di una commedia classica

Online i primi 9 minuti di #HauntedHotel, nuova serie animata per adulti creata da Matt Roller (sceneggiatore di “Rick and Morty”), su Netflix da venerdì #19settembre: - facebook.com Vai su Facebook

In arrivo nuova serie Netflix dai creatori di Rick e Morty: trama e trailer - Netflix ha appena annunciato una nuova serie animata che arriva dalle menti folli dietro Rick e Morty: ecco come sarà ... Scrive videogiochi.com

Rick e Morty, cosa sta accadendo con la vicenda Justin Roiland? Parliamone nel dettaglio - Rick e Morty è sicuramente una delle serie più seguite degli ultimi anni, successivamente all’esplosione del prodotto dopo la “messa in onda” sulla piattaforma streaming Netflix. Secondo mangaforever.net