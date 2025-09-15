Riaprono le linee Tirano-Lecco e Colico-Chiavenna e il primo giorno e subito ritardi

Milanotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapertura col guasto, e il conseguente ritardo. Sono ripartire da lunedì le linee Tirano-Lecco e Colico-Chiavenna, che fino al 3 ottobre, potrebbero subire rimodulazioni di orario con ricorso a bus sostitutivi su alcune tratte, come aveva anticipato Trenord.Guasti e disservizi il giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riaprono - linee

Treni, in Emilia-Romagna riaprono 5 linee ferroviarie: quali sono e da quando

Ferrovie, riaprono la linee Orte-Falconara e Civitanova-Macerata-Albacina

Riaprono le linee Tirano-Lecco e Colico-Chiavenna e il primo giorno e subito ritardi; Treni, riapertura della linea Tirano-Lecco: fino al 3 ottobre orari rimodulati e cancellazioni; Linea Tirano – Lecco – Milano: la prima giornata è da dimenticare.

riaprono linee tirano leccoLinea Lecco-Tirano-Colico-Chiavenna riaperta il 15 settembre dopo i lavori di ammodernamento - Da lunedì 15 settembre riapre la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco- Scrive resegoneonline.it

riaprono linee tirano leccoLavori terminati, riapre la linea ferroviaria Lecco-Tirano-Colico-Chiavenna - Cronoprogramma rispettato: gli interventi sono stati resi necessari da un progressivo ammodernamento e potenziamento tecnologico ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riaprono Linee Tirano Lecco