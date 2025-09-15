Riabbraccia il padre dopo 16 anni grazie a Le Iene
La storia di Pietro e di suo padre Roberto arriva a “Le Iene”. La nota trasmissione televisiva targata mediaset ha aiutato Pietro, 32enne residente ad Alatri in provincia di Frosinone, a riabbracciare suo padre Roberto che non vedeva da 16 anni.Dopo la separazione dei genitori avvenuta quando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: riabbraccia - padre
Harry riabbraccia Carlo, si cerca la pace a casa Windsor: il principe ribelle va dal padre a Clarence House dopo un lungo gelo
Assolto per aver ucciso il padre violento, fuori dal tribunale abbraccia il fratello Loris (che gli ha dedicato un tatuaggio) e la mamma Maria - facebook.com Vai su Facebook