Restaurata a Beirut la fontana Ardea Purpurea di Marco Bravura
Roma, 15 set. (askanews) – È stato completato il restauro e la ricollocazione della fontana monumentale “Ardea Purpurea”, opera dell’artista italiano Marco Bravura, situata a Beirut. Il progetto è frutto di una significativa iniziativa culturale promossa da Assorestauro, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Libano e dell’Ufficio ICE di Beirut. L’intervento ha restituito alla città un’importante opera di arte urbana, simbolo della cooperazione tra Italia e Libano, in un contesto segnato da difficoltà sociali ed economiche. La fontana, concepita originariamente come emblema dell’amicizia tra i due Paesi, torna oggi a risplendere grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni, artisti, forze armate e imprese italiane e libanesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
