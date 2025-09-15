Nuovo appuntamento oggi – lunedì 15 settembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Nisan e Doruk sono estremamente ansiosi per l’assenza di Bahar e finiscono per litigare, mentre Yusuf diventa sempre più frustrato. Tuttavia, quando Arif ritorna dall’ospedale, riesce a calmare lui e i bambini. Nel frattempo, Sirin è ancora irreperibile e Jale informa Hatice che le condizioni di Bahar stanno peggiorando. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 15 settembre | Video Mediaset