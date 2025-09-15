Renato Zero in concerto a Firenze

Firenzetoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fresco di release del suo ultimo singolo “Senza”, e in attesa di festeggiare il compleanno -che cadrà il 30 settembre- sulle note delle 19 tracce del nuovo album “L’ORAZERO”, in uscita per Tattica il 3 ottobre e disponibile da oggi in pre-order e pre-save, Renato Zero fa partire ufficialmente il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: renato - zero

Chi è Renato Portaluppi, l’ex “pube de oro” che ha messo la testa a posto (e ora allena il Fluminense)

Lutto a L’Eco di Bergamo, addio a Renato Vavassori: «La sua vita per il giornale»

Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano

renato zero concerto firenzeRENATO ZERO da gennaio in concerto nei palasport [Info e Biglietti] - Annunciate oggi le prime 23 date de L’ORAZERO IN TOUR, la nuova tournée che da gennaio ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani. Segnala newsic.it

renato zero concerto firenzeScatta “L’ORAZERO IN TOUR”, Renato Zero da gennaio in concerto nei palasport - Annunciate oggi le prime 23 date della nuova tournée che da gennaio ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Renato Zero Concerto Firenze