L’ex allenatore del Napoli, della Lazio e dell’Atalanta Edy Reja a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:. Reja su Hojlund. “Hojlund è un grandissimo giocatore perché è un giocatore di grande movimento ed è difficile da marcare, copre molto bene la palla e lotta su ogni pallone, ha una determinazione pazzesca. Lo conoscevo dai tempi dell’Atalanta, in ogni caso De Laurentiis ha fatto un grande colpo, tenendo conto che è giovane e ha grandissimi margini di miglioramento. Il centrocampo è uno dei segreti del Napoli, quei quattro non danno punti di riferimento e ruotano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Reja: “Napoli con uno dei migliori centrocampo d’Europa”