Reja | Napoli con uno dei migliori centrocampo d’Europa
L’ex allenatore del Napoli, della Lazio e dell’Atalanta Edy Reja a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:. Reja su Hojlund. “Hojlund è un grandissimo giocatore perché è un giocatore di grande movimento ed è difficile da marcare, copre molto bene la palla e lotta su ogni pallone, ha una determinazione pazzesca. Lo conoscevo dai tempi dell’Atalanta, in ogni caso De Laurentiis ha fatto un grande colpo, tenendo conto che è giovane e ha grandissimi margini di miglioramento. Il centrocampo è uno dei segreti del Napoli, quei quattro non danno punti di riferimento e ruotano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: reja - napoli
Calciomercato Napoli, Reja: "Se gli azzurri prendono questo calciatore, vado a Roma a piedi ad abbracciare Adl"
Reja: "Se il Napoli prende questo calciatore vado a piedi a Roma da De Laurentiis"
Reja: “Fossi il Napoli punterei su Nunez”
Reja avvisa il Napoli: "Ma quale Haaland, è un altro il giocatore del City che fa paura" https://msn.com/it-it/sport/calcio/reja-avvisa-il-napoli-ma-quale-haaland-%C3%A8-un-altro-il-giocatore-del-city-che-fa-paura/ar-AA1MzV4s?ocid=spr_sports&businessvertica - X Vai su X
Scelte praticamente fatte da Antonio Conte in vista di Fiorentina-Napoli In difesa esordio per Beukema al posto dell'infortunato Rrahmani, in attacco c'è la tentazione Hojlund, ma a partire da titolare alla fine sarà Lucca #FiorentinaNapoli #SSCNapoli #Seri Vai su Facebook
Calcio Napoli News - Reja a : “ Hojlund grande colpo di De Laurentiis. A Manchester sarà importante non subire gol”.; Napoli, McTominay ad un solo gol dal record di Hamsik (nella stagione dell'esordio); Napoli 33, la cavalcata di Edy Reja: dalla delusione playoff all'Europa.
Napoli, due piani alternativi per centrocampo ed esterno d’attacco - Il Napoli continua il lavoro sul mercato: i due piani degli azzurri per il centrocampo e l’esterno d’attacco. Segnala gianlucadimarzio.com
Napoli, il primato del centrocampo - Poi dal cilindro è sbucato Frank Anguissa e ha fatto impazzire di gioia il Maradona. corrieredellosport.it scrive