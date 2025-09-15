Antonella Bundu non ci sta. La candidata alla presidenza della Regione con la lista Toscana Rossa ha voluto denunciare sui social l’attacco di Francesca Totolo. Tutto è nato da un tweet che quest’ultima, attivista di estrema destra e collaboratrice di Primato Nazionale, ha scritto contro l’ex consigliera fiorentina. Su X l’ha definita « sierraleonese con cittadinanza italiana ». Poi ha commentato: «L’antirazzismo è la più potente arma della sinistra usata per sottometterci, per fiaccarci e per installarci nella testa falsi sensi di colpa. Il progetto non è quello di decostruire il razzismo ma di distruggere la nostra civiltà millenaria». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Regionali Toscana, tweet razzista contro Bundu: lei risponde con una foto con una banana