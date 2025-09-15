Regionali Toscana tweet razzista contro Bundu | lei risponde con una foto con una banana

Lettera43.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Bundu non ci sta. La candidata alla presidenza della Regione con la lista Toscana Rossa ha voluto denunciare sui social l’attacco di Francesca Totolo. Tutto è nato da un tweet che quest’ultima, attivista di estrema destra e collaboratrice di Primato Nazionale, ha scritto contro l’ex consigliera fiorentina. Su X l’ha definita « sierraleonese con cittadinanza italiana ». Poi ha commentato: «L’antirazzismo è la più potente arma della sinistra usata per sottometterci, per fiaccarci e per installarci nella testa falsi sensi di colpa. Il progetto non è quello di decostruire il razzismo ma di distruggere la nostra civiltà millenaria». 🔗 Leggi su Lettera43.it

regionali toscana tweet razzista contro bundu lei risponde con una foto con una banana

© Lettera43.it - Regionali Toscana, tweet razzista contro Bundu: lei risponde con una foto con una banana

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Il Pd e le Regionali in Toscana. Manca il dibattito

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Insulti razzisti a Antonella Bundu, lei risponde con una foto ironica; Scintille Totolo-Bundu. La candidata: “Casapound va sciolta”; Tweet contro Bundu scatena commenti razzisti. La candidata alle Regionali replica con una banana.

regionali toscana tweet razzistaInsulti razzisti a Antonella Bundu, lei risponde con una foto ironica - La candidata di Toscana Rossa poi attacca: “Cultura razzista e fascista che trova spazio anche nei giornali legati a CasaPound, un'organizzazione che va sciolta” ... Si legge su msn.com

regionali toscana tweet razzistaCommenti offensivi contro la candidata Bundu: "Cultura razzista ancora radicata" - Sotto ad un post su X commenti offensivi e insulti razzisti rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre per ... gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Toscana Tweet Razzista