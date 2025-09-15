Regionali Toscana tweet razzista contro Bundu | lei risponde con una foto con una banana
Antonella Bundu non ci sta. La candidata alla presidenza della Regione con la lista Toscana Rossa ha voluto denunciare sui social l’attacco di Francesca Totolo. Tutto è nato da un tweet che quest’ultima, attivista di estrema destra e collaboratrice di Primato Nazionale, ha scritto contro l’ex consigliera fiorentina. Su X l’ha definita « sierraleonese con cittadinanza italiana ». Poi ha commentato: «L’antirazzismo è la più potente arma della sinistra usata per sottometterci, per fiaccarci e per installarci nella testa falsi sensi di colpa. Il progetto non è quello di decostruire il razzismo ma di distruggere la nostra civiltà millenaria». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Il Pd e le Regionali in Toscana. Manca il dibattito
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Bufera in #Toscana, candidata sparita dalle liste: "Il #Pd non rispetta la parità di genere" #regionali - X Vai su X
Regionali Toscana 2025: Simone Lorenzetti (Lista Civica E’ Ora) a sostegno di Alessandro Tomasi Governatore: “Sanità pubblica e Grande Siena, priorità per il territorio” - facebook.com Vai su Facebook
Insulti razzisti a Antonella Bundu, lei risponde con una foto ironica; Scintille Totolo-Bundu. La candidata: “Casapound va sciolta”; Tweet contro Bundu scatena commenti razzisti. La candidata alle Regionali replica con una banana.
Insulti razzisti a Antonella Bundu, lei risponde con una foto ironica - La candidata di Toscana Rossa poi attacca: “Cultura razzista e fascista che trova spazio anche nei giornali legati a CasaPound, un'organizzazione che va sciolta” ... Si legge su msn.com
Commenti offensivi contro la candidata Bundu: "Cultura razzista ancora radicata" - Sotto ad un post su X commenti offensivi e insulti razzisti rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre per ... gonews.it scrive