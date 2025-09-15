Regionali Toscana Rossa corre in tutte le circoscrizioni | Siamo l’alternativa politica necessaria

FIRENZE – “Se centrodestra e centrosinistra puntano a contendersi la stessa area moderata, noi saremo l’alternativa politica necessaria”. La pensa così Antonella Bundu, candidata presidente della giunta regionale per Toscana Rossa. “La raccolta delle firme non è stata sicuramente un passaggio semplice – spiega – ma ci ha permesso di iniziare la campagna elettorale in piena estate, mentre le altre coalizioni hanno litigato fino all’ultimo sulle liste. In alcune circoscrizioni abbiamo raggiunto il tetto massimo concesso dalla legge, e in tutti i territori abbiamo abbondantemente superato il minimo richiesto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it