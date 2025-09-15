Regionali Toscana Rossa corre in tutte le circoscrizioni | Siamo l’alternativa politica necessaria
FIRENZE – “Se centrodestra e centrosinistra puntano a contendersi la stessa area moderata, noi saremo l’alternativa politica necessaria”. La pensa così Antonella Bundu, candidata presidente della giunta regionale per Toscana Rossa. “La raccolta delle firme non è stata sicuramente un passaggio semplice – spiega – ma ci ha permesso di iniziare la campagna elettorale in piena estate, mentre le altre coalizioni hanno litigato fino all’ultimo sulle liste. In alcune circoscrizioni abbiamo raggiunto il tetto massimo concesso dalla legge, e in tutti i territori abbiamo abbondantemente superato il minimo richiesto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Il Pd e le Regionali in Toscana. Manca il dibattito
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Bufera in #Toscana, candidata sparita dalle liste: "Il #Pd non rispetta la parità di genere" #regionali - X Vai su X
Regionali Toscana 2025: Simone Lorenzetti (Lista Civica E’ Ora) a sostegno di Alessandro Tomasi Governatore: “Sanità pubblica e Grande Siena, priorità per il territorio” Vai su Facebook
Sfida al posto in paradiso. Elezioni regionali: i duelli città per città con l’orologio che corre; Elezioni regionali, in Toscana è sfida a quattro per la corsa a governatore; Pronte le liste di Pd e Noi Moderati. Gli aretini che corrono con la terza candidata presidente.
Elezioni regionali Toscana: le liste di Toscana Rossa - Sono stati ufficializzati i candidati che sosterranno Antonella Bundu nella corsa alla presidenza della Regione Toscana con Toscana Rossa, la lista ... Scrive gonews.it
Elezioni regionali: Toscana Rossa c'è in tutte le 13 circoscrizioni - Bundu: "Se centrodestra e centrosinistra puntano a contendersi la stessa area moderata, noi saremo l'alternativa" ... Segnala nove.firenze.it