Regionali Toscana al via | Giani tra beghe Pd Tomasi tra Pratogate e lista out Rivolta Lega

Regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre al via con i candidati presidente Antonella Bundu, Toscana Rossa, Eugenio Giani, centrosinistra, Alessandro Tomasi, centrodestra. Regionali molto movimentate per centrosinistra e centrodestra. Centrosinistra con campo largo reduce da mal di pancia M5S per l’alleanza con Pd. E con Giani alle prese con le beghe Pd a Pontedera, con l’assessora Sonia Luca esclusa dalla lista pisana e l’autosospensione dem anche del sindaco Franconi. Con Giani, sempre più con dono dell’ubiquità, piombato in piena assemblea dem a Pontedera per cercare di dirimere la questione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

