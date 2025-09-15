FIRENZE – Regionali, presentato il programma elettorale del Pd La Toscana per te. “Il programma con il quale il Pd Toscana si presenta alle elettrici e agli elettori chiamati alle urne il 12 e 13 ottobre è stato costruito insieme alle varie federazioni, alle iscritte ed iscritti del partito – dichiara la vicesegretaria del Pd Toscana Stefania Lio – La Toscana per te è il risultato del percorso di ascolto e confronto aperto avuto anche con i rappresentanti delle realtà che compongono la società toscana, dalle associazioni di categoria ai sindacati passando per il forum del terzo settore: grazie alle iniziative realizzate in questi mesi di lavoro abbiamo potuto raccogliere speranze, storie, richieste specifiche da ogni singolo settore che abbiamo tradotto in una proposta elettorale concreta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it