Regionali in Calabria il Tar mette la pietra tombale sulla candidatura di Mimmo Lucano | confermata l’esclusione per l’ex sindaco di Riace
Domenico “Mimmo” Lucano non potrà correre alle prossime elezioni regionali in Calabria. L’ex sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs resta fuori dalla lista dopo la decisione del Tar di Reggio Calabria, che questa mattina ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali. Il tribunale amministrativo ha confermato la scelta della commissione elettorale reggina, che aveva dichiarato Lucano incandidabile in base alla legge Severino, a seguito della condanna definitiva a 18 mesi per falso nel processo sui fondi da destinare all’accoglienza dei migranti a Riace. Improcedibile un secondo ricorso. 🔗 Leggi su Open.online
