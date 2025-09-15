Regionali Giani si presenta | Avanti con le riforme per una Toscana sempre più moderna

Firenze, 15 settembre 2025 – "Abbiamo sviluppato in questi ultimi tempi una serie di riforme che hanno fatto parlare l'Italia. Pensate a quello che è stato il salario minimo di 9 euro, pensate alla legge sul fine vita medicalmente assistito, o alla legge sul turismo con è la governance che regola gli affitti brevi. E quindi vogliamo continuare in una logica di riforme". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra per il secondo mandato Eugenio Giani a margine della serata per il lancio della sua campagna elettorale in un gremito teatro Puccini, uno dei 'templi' storici della sinistra fiorentina, all'insegna del 'Riformismo del fare'. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regionali, Giani si presenta: “Avanti con le riforme per una Toscana sempre più moderna”

In questa notizia si parla di: regionali - giani

