rappresentante commercio internazionale cinese cina usa si impegnano per una comunicazione sincera approfondita costruttiva su questioni economiche commerciali di reciproco interesse tra cui tiktok

Flash: Cina e Stati Uniti si impegnano per una comunicazione sincera, approfondita e costruttiva su questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, tra cui TikTok, afferma il rappresentante del commercio internazionale cinese. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Rappresentante commercio internazionale cinese, Cina-USA si impegnano per una comunicazione sincera, approfondita, costruttiva su questioni economiche, commerciali di reciproco ... - Flash: Cina e Stati Uniti si impegnano per una comunicazione sincera, approfondita e costruttiva su questioni economiche e commerciali di reciproco ... Come scrive romadailynews.it
Usa-Cina creano meccanismo di consultazione sul commercio - Usa e Cina hanno concordato di creare un "meccanismo di consultazione" sul commercio. Come scrive ansa.it