Flash: Cina e Stati Uniti si impegnano per una comunicazione sincera, approfondita e costruttiva su questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, tra cui TikTok, afferma il rappresentante del commercio internazionale cinese. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Rappresentante commercio internazionale cinese, Cina-USA si impegnano per una comunicazione sincera, approfondita, costruttiva su questioni economiche, commerciali di reciproco interesse, tra cui TikTok

Usa-Cina creano meccanismo di consultazione sul commercio - Usa e Cina hanno concordato di creare un "meccanismo di consultazione" sul commercio. Come scrive ansa.it