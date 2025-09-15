Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco

Ha i capelli lunghi e brizzolati, come la barba, l’uomo che cammina verso un inserviente di una banca di San Francisco armato di una semplice lettera di carta. Nel biglietto scritto a mano chiede soldi, una velata minaccia a cui l’impiegato obbedisce. L’uomo prende la borsa zeppa di dollari, ringrazia ed esce. Entra in un’altra banca e ripete il copione. Entra in un’altra e fa lo stesso. Sono tre gli istituti di credito che Valentino Luchin, ex chef padovano residente all’ombra del Golden Gate, avrebbe rapinato in un solo giorno. L’italiano è stato arrestato e si trova ora in cella con l’accusa di rapina multipla e tentata rapina. 🔗 Leggi su Open.online