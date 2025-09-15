Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco
Ha i capelli lunghi e brizzolati, come la barba, l’uomo che cammina verso un inserviente di una banca di San Francisco armato di una semplice lettera di carta. Nel biglietto scritto a mano chiede soldi, una velata minaccia a cui l’impiegato obbedisce. L’uomo prende la borsa zeppa di dollari, ringrazia ed esce. Entra in un’altra banca e ripete il copione. Entra in un’altra e fa lo stesso. Sono tre gli istituti di credito che Valentino Luchin, ex chef padovano residente all’ombra del Golden Gate, avrebbe rapinato in un solo giorno. L’italiano è stato arrestato e si trova ora in cella con l’accusa di rapina multipla e tentata rapina. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rapina - banche
"Tre rapine in banche in poche ore". Accuse gravissime: arrestato noto chef italiano a San Francisco >> https://buff.ly/QKpQ5l2 - facebook.com Vai su Facebook
Rapina in banca: Con il volto coperto avevano portato via la cassa continua lo scorso marzo. La Polizia di #Caserta e le unità SIPA della Polizia bosniaca hanno arrestato 5 persone in Bosnia-Erzegovina. Ci sono altre vittime? #chilhavisto - X Vai su X
Arrestato a San Francisco Valentino Luchin: lo chef veneto è accusato di tre rapine in banca (in un giorno); Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta, lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco; Ha rapinato tre banche in un giorno: arrestato chef italiano a San Francisco.
"Ha rapinato tre banche in un giorno": arrestato chef italiano a San Francisco - Era diventato famoso per la sua cucina italiana ma la polizia lo considera responsabile di tre colpi nella stessa giornata a tre istituti diversi, con le stesse modalità: cosa è successo ... Si legge su today.it
Valentino Luchin, chef italiano arrestato a San Francisco: tre banche rapinate in un giorno (con la tecnica del "bigliettino") - Un italiano, il 62enne Valentino Luchin, è stato arrestato negli Stati Uniti con l'accusa di aver rapinato a tre banche diverse a San Francisco in un solo giorno. Lo riporta ilmessaggero.it