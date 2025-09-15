Ranocchia dice la sua | Forza e debolezza Inter sono la stessa cosa Ha le basi per risolvere il problema

Ranocchia sui nerazzurri: «L'Inter ha le capacità per superare il momento difficile. In alcuni momenti serve essere più brutti». Andrea Ranocchia, ex difensore dell' Inter, ha parlato del difficile inizio di stagione della squadra nerazzurra, che ha subito due sconfitte nelle prime giornate. Intervenuto al programma Pressing, Ranocchia ha offerto una lettura approfondita della situazione attuale, sottolineando come la forza e la debolezza dell' Inter possano essere due facce della stessa medaglia. «L'Inter è una squadra forte, si piace, gli piace uscire da dietro», ha dichiarato Ranocchia, indicando che il punto di forza della squadra è il gioco costruito dal basso, che però ha bisogno di essere accompagnato da una maggiore solidità.

Caso Thuram, Ranocchia svela: «Non si dice la fonte, ma vi racconto cosa si sono detti i due fratelli». Il retroscena da Juve Inter

Andrea Ranocchia, ex Inter: "Non si dice la fonte, ma so che Marcus ha detto al fratello semplicemente 'dì la verità, hai fatto fallo'. E tra fratelli è scappata la risata".

