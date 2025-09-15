Raid vandalico al palazzetto dello sport paga solo un baby teppista | condannato per danneggiamento

MONTEMARCIANO – Di quattro solo uno pagherà penalmente per il raid vandalico commesso al PalaMenotti, il palazzetto dello sporto devastato da dei giovanissimi che avevano provocato danni per 90mila euro. È stato condannato oggi, dalla giudice Tiziana Fancello, un 26enne (all'epoca dei fatti ne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

