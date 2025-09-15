Raid vandalico al palazzetto dello sport paga solo un baby teppista | condannato per danneggiamento
MONTEMARCIANO – Di quattro solo uno pagherà penalmente per il raid vandalico commesso al PalaMenotti, il palazzetto dello sporto devastato da dei giovanissimi che avevano provocato danni per 90mila euro. È stato condannato oggi, dalla giudice Tiziana Fancello, un 26enne (all'epoca dei fatti ne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: raid - vandalico
Raid vandalico alla piscina Romano, va chiusa e svuotata: impianto ko fino a venerdì
Dopo il raid vandalico nell'ex ospedale, rimessa in sicurezza la struttura. Per quanto?
I vasi in ceramica in piazza Campidoglio sono ora tutti integri: conclusi i lavori di ripristino dopo il raid vandalico
La reazione del #sindaco di #Bustoarsizio dopo il #raid vandalico a Palazzo Gilardoni Vai su Facebook
Villanova, vetri infranti e telecamere divelte: raid vandalico su nave che esegue dragaggi. Indaga la polizia - X Vai su X
Raid vandalico al palazzetto dello sport, paga solo un baby teppista: condannato per danneggiamento; Scuola media Marconi devastata dai vandali. Denunciati i 7 minorenni identificati; Raid vandalico al palazzetto dello sport, l'autore è un 17enne.
Palazzetto dello Sport, conclusa la mappatura dei sottoservizi: “Nessun ritardo, scavi da ottobre” fotogallery - Il piazzale dove sorgeva il Palacreberg è ancora deserto, in attesa dell’arrivo dei macchinari che costruiranno il nuovo Palazzetto dello Sport della città. Da bergamonews.it
Bergamo, nuovo Palazzetto dello Sport: l’appalto alla GVG Spa - L’impresa affidataria è la Gvg Spa di Roma, risultata prima in graduatoria al termine di una procedura di gara molto partecipata, che ha visto la presentazione di oltre 50 offerte. Scrive ecodibergamo.it