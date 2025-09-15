Ragazzo di 21 anni accoltellato quattro volte al fianco e scaricato davanti all'ospedale Grassi di Ostia

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portato al pronto soccorso e operato d'urgenza, ora sarebbe fuori pericolo di vita, sebbene le sue condizioni restino gravi. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ragazzo 21 anni accoltellatoOstia, accoltellato a 21 anni e scaricato davanti all’ospedale: è grave. Ipotesi lite per lo spaccio - Un ragazzo cileno di 21 anni è stato colpito con quattro fendenti, tre al fianco e uno al gluteo. Riporta roma.repubblica.it

ragazzo 21 anni accoltellatoRagazzo di 21 anni accoltellato in pieno giorno a Milano: è grave - Oggi pomeriggio un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in via Monreale, a Milano. Secondo fanpage.it

