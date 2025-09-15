Ragazzo di 21 anni accoltellato quattro volte al fianco e scaricato davanti all'ospedale Grassi di Ostia

Portato al pronto soccorso e operato d'urgenza, ora sarebbe fuori pericolo di vita, sebbene le sue condizioni restino gravi. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

