Ragazzino in monopattino travolto al parcheggio Eden

Un ragazzo di 15 anni, che stava conducendo un monopattino, è stato investito oggi lunedì 15 settembre, intorno alle 12,30, da un'automobile, mentre si trovava all'interno del parcheggio Eden, ad Arezzo.La macchina dei soccorsiSul posto sono accorsi i soccorritori dell'emergenza urgenza della Asl. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

