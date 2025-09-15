Ragazzino di 14 anni guida il suv della madre e travolge un uomo in scooter | l' incidente

Un ragazzino di 14 anni che approfitta dell'assenza della madre. Prende le chiavi della sua auto e, nonostante l''età e la consequente mancanza di patente, si mette alla guida: finendo per investire una persona. È davvero successo nel pomeriggio di sabato 13 settembre a Seveso (Monza Brianza). È. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: ragazzino - anni

Un angelo di 14 anni, ragazzino eroe salva una bimba tra le onde

Ragazzino di 16 anni afferrato al collo e rapinato per 15 euro

Furgone investe un ragazzino di dodici anni

Buonanotte da questo ragazzino di 40 anni (scusaci Luka, promettiamo di non ricordatelo più da oggi) che ha ancora tanta voglia di mettere in mostra le sue qualità a tutto il mondo #Modric #Milan #MilanBologna - facebook.com Vai su Facebook

C'è un ragazzino di 14 anni della provincia di Vicenza, morto a causa di un tumore alle ossa. Una morte, il cui rischio non è stato impedito dai suoi genitori, che avevano deciso di posticipare le cure di chemioterapia. E questa la tesi della procura, sulla quale s - X Vai su X

Ragazzino di 14 anni guida il suv della madre e travolge un uomo in scooter: l'incidente; A 14 anni guida il Suv di mamma e investe un 70enne in scooter mandandolo all'ospedale; Ragazzino di 14 anni prende il Suv della madre, travolge un motociclista e sbatte contro un'auto parcheggiata.

Ragazzino di 14 anni guida il suv della madre e travolge un uomo in scooter: l'incidente - Prende le chiavi della sua auto e, nonostante l''età e la consequente mancanza di patente, si mette alla guida: finendo per investire u ... Riporta milanotoday.it

Ragazzino di 14 anni prende il Suv della madre, travolge un motociclista e sbatte contro un’auto parcheggiata - Un 14enne lo scorso sabato 13 settembre a Seveso (Monza) ha preso di nascosto il Suv della madre e ha travolto un motociclista ... Lo riporta fanpage.it