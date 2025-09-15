Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou l' operaio di 48 anni morto sul lavoro
Una settimana fa la tragedia, in questi giorni la gara di solidarietà per garantire la propria vicinanza, anche economica, a quella famiglia che aveva perso il suo punto di riferimento. La Brianza, e in particolare Lesmo (il comune dove la famiglia dell’operaio vive) hanno raccolto quasi 20mila. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: raccolti - quasi
Quasi 17 mila mozziconi raccolti in poche ore sul lungolago dai volontari
Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou, l'operaio di 48 anni morto sul lavoro
COOPERATIVA "LA MARUNA" L'eccellenza dei Marroni valsusini: oltre 100 soci e quasi 1000 quintali di marroni raccolti, conferiti sia dagli associati che da semplici produttori Una bella realtà del nostro territorio! La Maruna https://www.laboratorioaltev - facebook.com Vai su Facebook
Il verminaio sembra averli raccolti oramai quasi tutti. Silver lining: in 20 anni che sono fra i piedi e, a turni alterni, leccano posso dire che l'intuizione non mi ha tradito una singola volta. Peccato per quella unica volta che non l'ascoltai. - X Vai su X
Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou, l'operaio di 48 anni morto sul lavoro; Da Porto a Porto, altro traguardo raggiunto: quasi 20mila euro all’Att; Da Porto a Porto, altro traguardo raggiunto: quasi 20mila euro all’Att.
Da Porto a Porto, altro traguardo raggiunto: quasi 20mila euro all’Att - La "Da Porto a Porto ATTorno all’Argentario", ha raccolto 19. Secondo msn.com
Diocesi: Caritas Pavia, raccolti quasi 13mila euro per pagare il Grest alle famiglie più in difficoltà - Nel maggio 2025 Fondazione Agape della Caritas diocesana Pavia, insieme al progetto “Nessuno si salva da solo”, ha avviato la campagna “G- Da agensir.it