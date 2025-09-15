Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou l' operaio di 48 anni morto sul lavoro

Monzatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana fa la tragedia, in questi giorni la gara di solidarietà per garantire la propria vicinanza, anche economica, a quella famiglia che aveva perso il suo punto di riferimento. La Brianza, e in particolare Lesmo (il comune dove la famiglia dell’operaio vive) hanno raccolto quasi 20mila. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raccolti - quasi

Quasi 17 mila mozziconi raccolti in poche ore sul lungolago dai volontari

Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou, l'operaio di 48 anni morto sul lavoro

Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou, l'operaio di 48 anni morto sul lavoro; Da Porto a Porto, altro traguardo raggiunto: quasi 20mila euro all’Att; Da Porto a Porto, altro traguardo raggiunto: quasi 20mila euro all’Att.

raccolti quasi 20mila euroDa Porto a Porto, altro traguardo raggiunto: quasi 20mila euro all’Att - La "Da Porto a Porto ATTorno all’Argentario", ha raccolto 19. Secondo msn.com

Diocesi: Caritas Pavia, raccolti quasi 13mila euro per pagare il Grest alle famiglie più in difficoltà - Nel maggio 2025 Fondazione Agape della Caritas diocesana Pavia, insieme al progetto “Nessuno si salva da solo”, ha avviato la campagna “G- Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Raccolti Quasi 20mila Euro